COVID-19 Record di nuovi casi di positività in Emilia-Romagna: +2.637 Intanto Localtelli dell'Istituto Superiore di Sanità parla di decrescita della curva

Alla vigilia dell'entrata in vigore delle restrizioni per la fascia 'arancione', l'Emilia-Romagna registra il numero più alto di nuovi contagi giornalieri: sono 2.637 in più rispetto a ieri, trovati con 21.448 tamponi (totale casi da inizio pandemia, 85.699). La percentuale è del 12,3%. Dei nuovi contagiati sono 1.217 gli asintomatici, 296 erano già in isolamento e 480 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'età media è 44 anni.

Balzo anche di casi attivi che superano quota 50mila (50.562, 2.412 in più di ieri) con 48.088 (+2.327 rispetto a ieri) persone in isolamento a casa, il 95,1%. Si registrano 43 nuovi decessi, e anche qui si superano dall'inizio dell'epidemia i cinquemila (5.008). Salgono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 231 (+6), 2.243 quelli in altri reparti Covid (+79).

Nel frattempo la regione ha vissuto il suo ultimo giorno in area gialla con tante persone a passeggio nei centri storici. Ad esempio diverse file si sono viste davanti ai negozi a Bologna; affluenza significativa per le vie principali di Rimini (che registra 130 casi), mentre bar e negozi si sono preparati a chiudere. E domani, domenica, chiuderanno anche i negozi, in virtù dell'ordinanza regionale, salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole.

Il governatore Stefano Bonaccini, alle prese con una polmonite bilaterale ha passato la notte in ospedale a Modena per accertamenti, poi in mattinata è tornato a casa, dopo che i parametri analizzati dai medici sono risultati positivi.

In Italia si registrano oggi oltre 37mila 250 casi su circa 227.700 tamponi circa. 544 i morti nelle ultime 24 ore, +76 ricoveri in terapia intensiva. E intanto Localtelli dell'Istituto Superiore di Sanità parla di decrescita della curva



