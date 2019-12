Record sul Titano per la Colletta Alimentare 2019

La Caritas vicariale di San Marino con il suo responsabile Don Marco Scandelli parroco di Borgo Maggiore ringraziano Banco e Colletta alimentare. La raccolta 2019 ha dato risultati veramente confortanti e positivi secondo gli organizzatori sammarinesi. I volontari e gli amici della “COLLETTA biancazzurra” hanno lavorato a pieno ritmo totalizzando a fine giornata, sabato 7 dicembre, ben 14mila kg di derrate alimentari. Prodotti da supermercato di ogni tipo a lunga conservazione per famiglie e persone bisognose. La voglia di solidarietà dei cittadini ha portato in magazzino l'11% in più rispetto al 2018. Alla Caritas di Casa San Michele sono arrivati ben 4360 kg di alimenti in condivisione per gli 80 nuclei famigliari in difficoltà nel paese. Generosità, passione e responsabilità, in un gesto caritativo che ha coinvolto decine di cittadini e residenti oltre agli esercenti e commercianti del territorio all'opera gratuitamente per gli altri.

fz

Leggi il comunicato stampa integrale del Banco Alimentare