TURISMO Recupero ferrovia Rimini-San Marino, Garavaglia: "Faremo tutto il possibile per sostenere l'iniziativa"

Recupero ferrovia Rimini-San Marino, Garavaglia: "Faremo tutto il possibile per sostenere l'iniziativa".

Recuperare l'antica linea ferroviaria Rimini-San Marino ripristinando gran parte dell'antico percorso. È questa l'iniziativa al centro dell'incontro a Roma fra una delegazione sammarinese, formata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, Marta Stacchini per la Segreteria di Stato per il Territorio, Giancarlo Terenzi, Alessandro Rattini e Valeriano Vagnini dell’Associazione Treno Bianco Azzurro e il Ministro del Turismo Italiano Massimo Garavaglia, assieme al Direttore Generale di Fondazione FS Luigi Francesco Cantamessa, il Consigliere Diplomatico Simone Landini e il Responsabile del Progetto Gian Paolo Meneghini .

Si punta a realizzare una collaborazione fra Italia e San Marino, partendo da una prima valutazione della fattibilità di un progetto che preveda il recupero della linea ferroviaria e l'installazione di binari su cui si potranno muovere le carrozze originali. Dal Ministro del Turismo Garavaglia l'impegno a fare "tutto il possibile per sostenere l’iniziativa" e ad adoperarsi affinché "il progetto veda la luce nel minor tempo possibile”. Una disponibilità apprezzata dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. "Per noi - sottolinea - questa è una grande opportunità che non vorremo sprecare, pertanto ci metteremo subito al lavoro”.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: