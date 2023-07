Recupero nella rupe di rifiuti e immondizia: la Polizia Civile si cala dalla Prima Torre

La Polizia Civile è intervenuta per il recupero di rifiuti e materiale vario volato nella rupe, con il vento di qualche giorno fa. Per portare a termine l'operazione, il personale si è calato dalla Prima Torre per circa 20-25 metri.

