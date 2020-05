ITALIANI ALL'ESTERO Reddito d'emergenza, come accedervi

L'ambasciata d'Italia a San Marino ricorda le modalità di accesso al reddito d'emergenza: possono fare domanda gli italiani all'estero che entro il mese di giugno rientrino in Italia, trasferendovi la residenza. E' il caso di quanti abbiano perso il lavoro per effetto delle misure prese per il contenimento del Covid19 e che ritengano di non poter proseguire la propria permanenza all'estero. Le domande per l'accesso al Reddito d'emergenza vanno presentate entro il mese di giugno; è erogato dall'INPS che ha predisposto la modulistica. Le domande richieste vanno presentate ai centri di assistenza fiscale e patronati. Misure immediatamente efficaci - ricorda l'Ambasciata - ma subordinate alla conversione in legge del cosiddetto "decreto rilancio".



