Reddito di cittadinanza, scoperti 21 furbetti nel riminese: percepiti oltre 150mila euro senza averne diritto

C’erano anche detenuti e persone prive dei requisiti previsti dalla legge tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza e dall’Inps nel corso di una serie di controlli effettuati sul territorio provinciale di Rimini. L’attività ispettiva, condotta nei primi sei mesi dell’anno, ha portato all’individuazione di 21 posizioni irregolari su 65 accertamenti complessivi.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, i soggetti coinvolti avrebbero presentato dichiarazioni non veritiere o omesso informazioni determinanti per ottenere il sussidio economico. Tra i casi più rilevanti figurano quelli di persone detenute per condanne definitive che, nonostante la condizione ostativa prevista dalla normativa, risultavano percettrici del beneficio. Una situazione che ha fatto scattare le segnalazioni all’autorità giudiziaria e le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate.

Il danno economico accertato ammonta a circa 157mila euro tra contributi già percepiti e importi richiesti ma bloccati prima dell’erogazione grazie all’intervento degli investigatori. Per tutti i soggetti coinvolti è stata avviata la procedura di restituzione delle somme e sono scattate le denunce per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’operazione riminese si inserisce nel più ampio piano di controlli avviato a livello nazionale da Guardia di Finanza e Inps per contrastare le frodi ai danni dello Stato. Secondo i dati diffusi dagli enti coinvolti, dall’inizio del 2025 sono stati individuati oltre 3.300 percettori irregolari del Reddito di cittadinanza, con un danno erariale complessivo superiore ai 43 milioni di euro.

















