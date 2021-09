REFERENDUM Referendum 2021: gli appuntamenti del 16 settembre

Referendum 2021: gli appuntamenti del 16 settembre.

Continuano gli appuntamenti in vista del referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. Oggi pomeriggio, alle 18, Uds organizza un aperitivo al Bar Giulietti di Città per festeggiare il compleanno dell'associazione. Alle 19, invece, la serata promossa da Libera, sia in presenza che in diretta Facebook, dal bar Guaita di Città.

