8 E 9 GIUGNO Referendum abrogativi in Italia: le indicazioni per il voto dei cittadini italiani residenti a San Marino I quesiti, promossi da sindacati e associazioni civiche, mirano a modificare o abrogare specifiche norme legislative tra cui parti del Jobs Act per rafforzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi. Tra i quesiti anche il tema della cittadinanza.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. I quesiti, promossi da sindacati e associazioni civiche, mirano a modificare o abrogare specifiche norme legislative tra cui parti del Jobs Act per rafforzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi. Tra i quesiti anche il tema della cittadinanza italiana per semplificarne l'accesso per i residenti stranieri. Perché i referendum siano validi è necessario il raggiungimento del quorum, almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Il plico elettorale ricevuto dagli italiani residenti a San Marino dovrà essere restituirlo non oltre le 16:00 di giovedì 5 giugno.

"Le operazioni elettorali all'estero, come ben sanno i cittadini che vivono fuori delle frontiere nazionali, cominciano prima di quelle italiane - spiega Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino - quindi già il processo elettorale a San Marino si è messo in piedi da venerdì scorso e dovrebbero già essere arrivati a destinazioni i plichi elettorali agli elettori che vivono a San Marino che sono circa 12.000. Questi plichi contengono le cinque schede di diverso colore per ciascuna per ogni domanda a quesito referendario poi c'è un certificato elettorale all'interno che è nominativo c'è un foglio di istruzioni su come votare e un'altra busta che deve essere usata per rimandare indietro il voto del cittadino all'ambasciata. Il tutto è completamente gratuito quindi basta semplicemente dopo aver votato imbucare il plico di ritorno all'ambasciata che è anonimo ovviamente in qualsiasi cassetta postale sammarinese, oppure recarsi ad un ufficio postale e rimandarlo all'ambasciata". È possibile riconsegnare il plico anche di persona direttamente in Ambasciata o nella cassetta delle lettere esterna alla sede.

"Abbiamo già ricevuto un certo numero di plichi votati - aggiunge Colaceci - naturalmente in questa fase ancora molto pochi, abbiamo avuto un ritorno di plichi non arrivate a destinazione abbastanza contenuto; gli anni passati era intorno al 5%, quest'anno stimiamo fra il 2 e 3% . Quelli che tornano indietro all'ambasciata o stanno tornando indietro comunque non li lasciamo cadere perché telefoniamo a casa del connazionale e gli diciamo che il plico è qui se vuole può passare a ritirarlo qui da noi. Un secondo invio postale non lo possiamo fare, però è comunque utile manifestarsi se non si riceve il plico per correggere l'indirizzo o vedere cosa è successo".

Molto importante premunirsi con qualche giorno di anticipo per la restituzione via posta. In caso il plico elettorale non sia stato ricevuto si può contattare telefonicamente l'ambasciata tutti i giorni lavorativi dalle 9:00 alle 12:00: è possibile che l'indirizzo sia sbagliato o non aggiornato. Se invece il connazionale non dovesse risultare ancora iscritto nel registro degli elettori all'estero, potrà richiedere di aggiungere il proprio nominativo in un elenco aggiungo, ma sarà necessario l'ottenimento del nulla osta da parte del Comune di iscrizione AIRE in Italia che verrà richiesto a cura dell'ambasciata.

"Colgo l'occasione - conclude Colaceci - anche per ringraziare pubblicamente Poste San Marino perché abbiamo avuto con loro un'eccellente collaborazione per la gestione delle operazioni elettorali attraverso i plichi e devo dire che sta funzionando tutto piuttosto bene".

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Colaceci (Ambasciatore d'Italia a San Marino)

