Referendum confermativo su legge nuovo ordinamento giudiziario: i Garanti dichiarano il quesito inammissibile

Legge sul nuovo ordinamento giudiziario: a poche ore dall'udienza di questa mattina per prendere in esame il referendum confermativo di iniziativa popolare riguardante la legge sul nuovo ordinamento giudiziario, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha dichiarato l'inammissibilità del quesito proposto dal Comitato promotore.

Trattandosi di legge costituzionale approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale - motivano i Saggi - non è dunque sottoponibile al giudizio popolare. Soddisfatto il Comitato contrario, legalmente rappresentato da Edgardo Casali, affiancato dagli Avvocati Tania Ercolani e Lara Conti. Ora che il quesito non è stato ammesso, la legge entrerà in vigore automaticamente.