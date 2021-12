Referendum confermativo su legge nuovo ordinamento giudiziario: l'ammissibilità del quesito all'attenzione dei Garanti

Legge sul nuovo ordinamento giudiziario: questa mattina l'udienza del Collegio dei Garanti, da remoto, per prendere in esame il referendum confermativo in materia depositato dal Comitato promotore, di cui Fabrizio Perotto è legale rappresentante, e tutelato dall'avvocato Antonella Mularoni. Quesito che recita “Volete voi che sia confermata e che pertanto entri in vigore la legge costituzionale 7 dicembre 2021, n.1, intitolata “La Magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio giudiziario?”. Presente all'udienza anche la controparte: si è infatti costituto di recente anche il Comitato contrario legalmente rappresentato da Edgardo Casali, e difeso dagli avvocati Tania Ercolani e Lara Conti. Spazio, dunque, alle valutazioni delle parti a sostegno o avverso il quesito: ora il Collegio Garante avrà 20 giorni di tempo per esprimersi sulla sua ammissibilità.

“Il Comitato promotore – commenta Perotto – è fiducioso nell'accoglimento dell'istanza, la legge lo stabilisce”. Confida invece sulla dichiarazione di inammissibilità il Comitato contrario, “dal momento che – spiega l'avvocato Ercolani – la norma in oggetto è di rango costituzionale e per questo non sottoponibile a referendum confermativo”.