Referendum, disposizioni sul voto a domicilio per quarantene o isolamenti da Covid

Referendum, disposizioni sul voto a domicilio per quarantene o isolamenti da Covid.

Verso il referendum del 26 settembre, la Segreteria Interni torna a specificare le modalità di voto per chi si trova in quarantena o isolamento per Covid. Sarà necessario compilare il modulo, disponibile sul sito www.elezioni.sm, e inviarlo - allegando foto del documento di identità e del certificato elettorale - entro oggi, alla mail seggiocovid@iss.sm. Chi venga posto in quarantena o isolamento dopo il 21 settembre, avrà tempo di fare la richiesta entro le 12.30 di venerdì 24. Chi si trova in Ospedale, potrà votare facendo richiesta al Responsabile del Reparto. Il voto verrà raccolto a casa o in Ospedale dai membri del “Seggio Speciale Covid” composto da anche da due scrutatori scelti tra il personale sanitario, e che seguiranno un preciso protocollo di sicurezza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: