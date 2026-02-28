TV LIVE ·
Referendum Giustizia, al Comites incontro sulle ragioni del no

Secondo appuntamento rivolto agli italiani residenti a San Marino, in vista della consultazione popolare del 22 e 23 marzo

di Pierluigi Mandoi
28 feb 2026

Secondo incontro pubblico al Comites di San Marino sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: dopo aver sentito la scorsa settimana il Comitato riminese per il Sì, è stato il turno delle ragioni del No. I relatori, tra cui il magistrato del Tribunale di Rimini Stefano Celli e l’avvocato Roberto Biagini, hanno elencato i motivi per cui, secondo la loro visione, la riforma della giustizia mette in pericolo principi costituzionali come la separazione dei poteri e l’indipendenza del giudiziario. Criticata soprattutto la scelta di sdoppiare il Consiglio Superiore della Magistratura in due organi diversi per giudici e pubblici ministeri, con membri estratti a sorteggio, e l’istituzione di un’Alta Corte di Giustizia per i procedimenti disciplinari. "I forti si tutelano da soli, i deboli hanno bisogno di un magistrato. E un magistrato per scegliere fra Davide e Golia, se è Golia che ha torto, deve avere dietro di sé un Csm indipendente, forte e autorevole. Non c'è un Csm autorevole se è sorteggiato. E un altro motivo di intimidazione dei magistrati è la Corte di Giustizia che, per detta dello stesso governo, dell'onorevole Mantovano, serve a raddrizzare le interpretazioni che al governo non piacciono", afferma Celli a margine del convegno. "Dove è scritto che ci sarà il controllo del potere esecutivo sui giudici? Da nessuna parte, però l'insieme della costruzione della riforma pone le basi per questa possibilità, ed è bene non rischiarle queste cose", dice Pier Paolo Paolizzi, presidente del comitato Società Civile per il No di Rimini.

Dal Comites l’appello rivolto agli italiani residenti a San Marino, qualunque sia la loro scelta, è quello di andare a votare, anche perché il referendum è confermativo e non richiede un quorum. Un voto informato, che arrivi dopo avere raccolto tutti gli elementi per decidere.  “Qui in Comites si ascoltano tutte le ragioni e tutte le opinioni. Vogliamo dare ai nostri concittadini un’informazione completa per un appuntamento referendario che può segnare il futuro del Paese”, spiega Alessandro Amadei, presidente di Comites San Marino. 




