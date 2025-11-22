SAN MARINO E EUROPA Referendum, I CapiFamiglia pronti a due nuovi quesiti Il comitato referendario annuncia la presentazione di due nuovi quesiti sull'accordo con l'Ue e sulla modifica della legge elettorale

Il comitato referendario I CapiFamiglia non si arrende e annuncia la presentazione di due nuovi quesiti che saranno sottoposti alla firma dei cittadini intenzionati a sostenere la richiesta al Collegio dei Garanti.

Il primo riguarda la volontà di ratificare l’accordo di Associazione all'Unione Europea, il secondo è sulla modifica/integrazione della legge elettorale per la non eleggibilità del Consiglio Grande e Generale. Il gruppo annuncia poi che "è al vaglio anche lo studio per una radicale modifica della legge sul referendum che speriamo di ultimare in tempi brevi".

