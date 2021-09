Referendum interruzione volontaria di gravidanza: le linee guida sanitarie per il voto

Domenica 26 settembre si vota in tutti i castelli di San Marino per il referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. Come avvenuto per le elezioni delle giunte dello scorso anno dovranno essere rispettate tutte le misure anti-contagio. All'interno dei seggi obbligatorio utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale.

Per le persone che si trovano in isolamento domiciliare o in quarantena, con o senza sintomi da coronavirus, è previsto un Seggio Speciale Covid che si recherà nei singoli domicili. Il seggio è composto da personale medico-sanitario appositamente formato. L'elettore in isolamento o quarantena deve comunicare la sua situazione in anticipo compilando il modulo disponibile sul sito “www.elezioni.sm” e inoltrarlo, con allegato documento di identità e certificato elettorale, all'indirizzo “seggiocovid@iss.sm” dal 15 al 21 settembre. In alternativa il modulo e gli allegati possono essere consegnati a mano, da persona delegata, al Covid Team Territoriale, dal lunedì al venerdì. Se l'elettore risultasse positivo o dovesse andare in isolamento dopo il 21 settembre potrà inviare la domanda entro le 12:30 di venerdì 24 settembre.







Le persone ricoverate in ospedale sono ammesse al voto su richiesta rivolta al responsabile del reparto che deve attestarne la condizione di degenza e la sintomatologia. Per quanto riguarda i comizi mascherina obbligatoria solo al chiuso e distanziamento di almeno 1 metro tra i presenti.