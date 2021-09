ATTENZIONE MEDIATICA Referendum IVG: i riflettori dei media internazionali su San Marino La schiacciante vittoria del “si” ha fatto il giro del Mondo

Un referendum definito storico, riguardante un tema sensibile, che interroga le coscienze, oggetto di costante dibattito; il tutto nella più antica Repubblica del Mondo, nel cuore dell'Europa. Inevitabile – alla luce di questi fattori - una forte attenzione mediatica; e non solo, com'era prevedibile, da parte della stampa italiana - locale e nazionale - che ha dedicato amplissimo spazio anche alla campagna referendaria. Riflettori accessi, su questo appuntamento, anche di grandi network internazionali, specie di lingua anglosassone: da ABC News al Guardian, alla BBC. Che ha sottolineato come il “sì” sammarinese, all'interruzione volontaria di gravidanza, sia arrivato dopo le recenti modifiche - alla normativa sull'aborto, in termini di legalizzazione – approvate in alcune realtà europee quali Irlanda e Gibilterra.

Attenzione, al referendum sammarinese, anche da parte di un gigante della categoria “all-news” come l'americana CNN. Anche in questo caso la vicenda del Titano è stata inserita in un quadro più ampio; citando ad esempio Paesi che stanno andando in direzione contraria, come la Polonia, pur fra forti proteste; o il caso del Texas: al centro di un serrato dibattito negli Stati Uniti. Il “si” schiacciante del Titano all'IVG è stato poi seguito da testate tedesche, spagnole, francesi. Nei report analisi dettagliate – del “caso sammarinese” - sia da un punto di vista normativo che sociale. E non sono mancate corrispondenze, in tempo reale, dell'andamento del voto. Presenti – ieri -, in Repubblica, troupe RAI, dell'agenzia di stampa internazionale Associated Press, e del canale televisivo multilingue Euronews: che copre gli avvenimenti del Mondo da una prospettiva europea.

