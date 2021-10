Referendum IVG: la Commissione Pari Opportunità richiede la condivisione del futuro PdL

Dopo la schiacciante vittoria del “si” al referendum per la legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, la Commissione Pari Opportunità sottolinea come sia disponibile alla cooperazione, e richiede la condivisione del progetto di legge che dovrà recepire la scelta dei sammarinesi. E questo - si legge in un comunicato – per poter tutelare la donna ed il riconoscimento delle Pari Opportunità in ogni settore e ad ogni livello. Sollecita dunque il Consiglio Grande e Generale a rispettare la volontà popolare; affinché le donne sammarinesi, senza alcuna discriminazione, possano ricevere supporto ed assistenza al fine di una IVG sicura e legale.

