Referendum: malati e in quarantena da Covid-19, ecco le regole per poter votare

Anche chi si trova in isolamento domiciliare o quarantena a causa del covid potrà votare per il referendum sulla depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza.

Lo comunica la Segreteria di Stato Affari Interni, specificando che sarà possibile farlo scaricando l’apposito modulo dal sito www.elezioni.sm - in sezione Referendum, Linee Guida Sanitarie -, compilandolo ed inviandolo dal 15 al 21 settembre all'indirizzo mail seggiocovid@iss.sm, unitamente alle foto del proprio documento di identità e del certificato elettorale.

Per ogni difficoltà con la stampa del modulo, sarà possibile contattare la propria Giunta di Castello, che provvederà a recapitare il documento stampato direttamente a domicilio, lasciandolo nella buchetta della posta.

In caso l’isolamento o la quarantena arrivassero dopo il 21 settembre, sarà possibile -entro le ore 12:30 di venerdì 24 - richiedere comunque di votare dalla propria abitazione, attendendo il parere favorevole dall’Ufficio di Stato Civile. Per gli elettori ricoverati presso l’Ospedale di Stato, è invece prevista l’ammissione al voto su richiesta al Responsabile del Reparto.

Il 26 settembre gli scrutatori del “Seggio Speciale Covid”, due dei quali appartenenti al personale medico-sanitario, si occuperanno della raccolta dei voti sia presso il domicilio, sia presso l’Ospedale di Stato, seguendo un preciso protocollo di sicurezza.