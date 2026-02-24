Referendum settore servizi: iniziate la votazioni per approvare il nuovo Contratto Collettivo

ANIS e OSLA hanno aperto le tre giornate di votazione (martedì 24 febbraio 8:30 - 13:00 / giovedì 26 febbraio 14:00 - 18:30 / giovedì 5 marzo 8:30 - 18:30) alla Sala Montelupo di Domagnano del referendum per approvare e far acquisire efficacia erga omnes al Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi sottoscritto il 3 febbraio insieme a tutte e tre le organizzazioni sindacali. L'intesa raggiunta riguarda 890 datori di lavoro che occupano oltre 3.100 lavoratori. Rivisto l'aspetto economico con aumenti retributivi fino al 2029.

"È un contratto che sta diventando importante proprio per il numero degli occupati - sottolinea William Vagnini, segretario generale ANIS - e facciamo questo referendum perché la legge sulla rappresentatività, nel momento in cui le associazioni anche insieme non rappresentano un numero sufficiente di aziende che occupano oltre il 51% dei lavoratori, dobbiamo farlo. Ci sarà poi un'altra mezza giornata, il 25 e poi tutta la giornata di giovedì 5 marzo per completare appunto questa sessione referendaria".

Dal 1° gennaio 2027 inoltre per i lavoratori che avranno prestato servizio per 11 anni consecutivi nella stessa azienda verrà riconosciuto mensilmente un emolumento pari al 2,5% della retribuzione tabellare e sarà aggiornato tenuto conto della dinamica salariale.

"Questo forse tra i contratti collettivi è quello più eterogeneo - aggiunge Michele Andreini, direttore generale OSLA - nel senso che viene applicato da aziende che sono effettivamente molto diverse tra loro, motivo per il quale è anche difficile a volte trovare un compromesso che sia quello giusto per tutti, però siamo convinti in questa tornata negoziale che siamo arrivati al compromesso migliore che potevamo raggiungere e oggi e nei prossimi giorni sarà votato dai datori di lavoro".