VERSO IL VOTO Referendum: tempo fino al 19 marzo alle ore 16 per consegnare il plico, tutte le info utili Il plico potrà essere consegnato, entro il termine, anche a mano in Ambasciata o nella cassetta postale all'esterno della stessa

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 sulla giustizia si avvicina e gli italiani a San Marino che voteranno a distanza hanno fino al 19 marzo, alle ore 16, per fare pervenire all'Ambasciata d'Italia sul Titano il plico.

Entro quel termine, spiega l'ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci, "i plichi votati devono essere in Ambasciata, quindi coloro che si attardano a votare sono invitati a presentarlo a mano. Chi sta votando ora deve cominciare a pianificare la restituzione. Essa può avvenire in qualunque momento della nostra attività lavorativa, dalle 8.30 alle 12.30, e non c'è bisogno di appuntamenti. Si consegna il plico o lo si può lasciare nella nostra cassetta postale esterna all'edificio".

"Raccomando a chi non lo ha ricevuto - prosegue Colaceci - di contattarci, perché può essere l'occasione sia di venirlo a ritirare, se per qualche ragione è tornato indietro, sia di aggiornare il proprio indirizzo". Dall'ambasciatore un appello istituzionale a tutti i connazionali a San Marino. "Quello che trovo molto importante - dice - è ricordarsi che votare è un diritto e anche un dovere civico. Non è sanzionato, ma è un atto di massima responsabilità nella vita partecipata dei cittadini alla democrazia italiana. Quindi l'invito è sicuramente a rispondere e a votare".

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino

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