Reggenza a Bcsm: posto l'accento sull'importanza del “lavoro di squadra” Ad accompagnare i Capi di Stato il Segretario alle Finanze Marco Gatti

Risaliva al 2016, l'ultima visita della Reggenza a Banca Centrale. Realtà strategica, per la Repubblica; a maggior ragione in un periodo caratterizzato dagli choc economici indotti dalla piaga pandemica e dalla guerra. Negli ultimi 2 anni – ha ricordato la Presidente di BCSM - sono state affrontate 2 risoluzioni bancarie. Ma il Paese sta mostrando una “particolare resilienza”, ha aggiunto Tomasetti; e le prospettive – nonostante le attuali, gravissime, tensioni internazionali – possono essere positive. A patto però che ogni attore remi nella stessa direzione. Come ribadito dalla Reggenza; che può fungere da “raccordo” - è stato detto -, in questo impegno corale.

Dai Capi di Stato anche l'impegno ad assicurare il massimo supporto, specie laddove siano possibili “delegittimazioni”. Perché un attacco ad una istituzione – hanno ammonito – è un attacco a tutto il sistema. Non è poi mancato, dai vertici di BCSM, un ringraziamento al Segretario Gatti, per la fiducia mostrata. Un'iniezione di energia, insomma, questa visita; specie alla luce del compito particolarmente complesso, cui è chiamata Banca Centrale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: