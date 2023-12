PALAZZO PUBBLICO Reggenza, "Il Parkinson non sia una sfida individuale". Ricevuta in udienza l'Associazione Parkinson

Il Parkinson non sia una sfida individuale. I Capitani Reggenti ricevono l'associazione e ribadiscono l'importanza del sostegno. Non una sfida individuale. Nel ricevere l'associazione sammarinese Parkinson Filippo Tamagnini Gaetano Troina insistono sulla possibilità di contribuire a migliorare la qualità de vita dei pazienti, salvaguardarne l'autonomia e di promuovere occasioni di incontro e di socialità. Sottolineata, nel corso dell'udienza, l'importanza della ricerca e del sostegno e il fatto che, oltre le terapie, siano indispensabili relazioni familiari e sociali.

Per il Presidente Vincenzo Zafferani l'occasione di ricordare l'impegno quotidiano, senza permessi o ferie, dei caregiver: "il più delle volte è un peso insostenibile per una persona" L'Associazione Parkinson attraverso una serie di attività gioca un ruolo cruciale nel fornire risorse, informazioni e sostegno emotivo ai malati e alle famiglie. Senza dimenticare l'importanza dello sport, ricorda il Presidente Associazione Parkinson: "dalla malattia non si guarisce ma l'attività fisica contribuisce a migliorare la qualità della vita".

Nel video l'intervista al Presidente Associazione Parkinson, Vincenzo Zafferani

