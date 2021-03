Reggenza in visita al punto vaccinazioni. Si aggrava l'emergenza: un nuovo decesso e terapia intensiva satura al 92%

La visita della Reggenza all'Ospedale

Sempre negativo l'andamento del contagio in Repubblica. Purtroppo si registra il decesso di un sammarinese di 88 anni, è la 78° vittima dall'inizio della pandemia. Gli ultimi dati diffusi dall'Iss indicano inoltre 41 nuovi casi a fronte di 29 guarigioni. Il numero dei positivi attivi sale a 456, 13 in più rispetto a ieri. Sul fronte ricoveri, cresce l'allarme terapia intensiva, satura al 92% con 11 pazienti. 26, invece, le persone che si trovano nel reparto Covid, per un totale di 37 ricoverati, 3 in più dallo scorso bollettino.









Prosegue, intanto, a pieno ritmo la campagna vaccinale. 646 le prime dosi inoculate ieri, per un totale di 6.738 somministrazioni. Uno sforzo massiccio e costante, quello dei sanitari, gratificato in mattinata dalla visita dei Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini al punto vaccinazioni dell'Ospedale, accompagnati dal Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta e dal Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini. Segno evidente della vicinanza delle massime autorità dello Stato. Ad accoglierli i vertici Iss e una rappresentanza della Protezione Civile.

“Una presenza, quella dei Capi di Stato – ha ricordato Stefania Stefanelli, Responsabile Comunicazione-URP – che sottolinea l'impegno dell'Istituto in questa grande scommessa”. In giornata anticipo di somministrazioni della seconda dose di Sputnik per i primi 30 vaccinati nel V-Day.

E a proposito di vaccini, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan, ripresa poi dal quotidiano online The Times of Israel, l'ambasciatore di Israele in Italia e a San Marino, Dror Eydar, starebbe incalzando il ministro della Difesa, Benny Gantz, per consentire l'invio sul Titano di una fornitura di 5.000 dosi, come già era stato prospettato prima che lo stesso Gantz bloccasse l'esportazione ai Paesi amici.

Nel video l'intervista ad Alessandra Bruschi, Direttore Generale Iss