VOLONTARIATO Reggenza in visita alla Caritas, Ceccoli: "Per le famiglie sammarinesi anche disagi psicologici"

La Reggenza visita i locali della Casa San Michele. Ad attenderli c'erano i volontari della Caritas che ogni giorno sono in prima linea per aiutare quanti hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di pandemia. Ai capi di Stato sono stati illustrati i principali progetti, dal supporto alle famiglie in difficoltà con alimenti, supporti economici e in altre forme fino al sostegno psicologico offerto con il "Telefono amico". I problemi delle famiglie a San Marino, spiega il referente della Caritas Giovanni Ceccoli, ora sono anche di tipo psicologico, con l'incognita 'lavoro'. All'incontro hanno partecipato il parroco di Borgo, don Marco Scandelli, e il capitano di Castello, Barbara Bollini.

