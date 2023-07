CHIUSI DELLA VERNA Reggenza in visita alla colonia de La Verna con ospite a sorpresa: Don Peppino Il fondatore della colonia estiva ha compiuto oggi 94 anni e ha salutato telefonicamente la lunga lista di figure istituzionali presenti

Dal 1967 la colonia di Chiusi della Verna continua a crescere intere generazioni di giovani sammarinesi. L'idea di passare 15 giorni in mezzo alla natura incontaminata resiste e anzi trova maggiore valore con il passare del tempo.

Oggi per gli operatori del centro la possibilità di far conoscere la propria realtà alle più alte cariche dello Stato, con la visita dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

Ad accoglierli sono stati i 50 bambini delle scuole medie che compongono il turno attuale e che, guidati dal parroco di Serravalle Don Pier Luigi Bondioni, hanno fatto dono alla Reggenza di due liquori preparati dai frati de La Verna ricevendo in cambio una bandiera sammarinese.

Don Pier Luigi ha raccolto sulle proprie spalle la storica eredità di Monsignor Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, fondatore e simbolo della colonia che dal 2016 porta anche il suo nome.

Proprio oggi, 14 luglio, Don Peppino compie 94 anni e ha sorpreso tutti i presenti con un saluto telefonico.

Lunga la lista di figure istituzionali presenti oggi, con il neosegretario alla sanità Mariella Mularoni che ha portato i saluti del governo, il direttore dell’Iss Francesco Bevere, il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e il sindaco del posto Giampaolo Tellini.

Per il comune di Chiusi della Verna quello in corso è il primo di 4 anni di festeggiamenti dedicati a Francesco d’Assisi e denominati Francesco 4.0. Fu proprio qui che 800 anni fa il Santo ricevette le stimmate in un rifugio di eremiti. Per la colonia invece la soddisfazione di continuare l’attività anche dopo l’estate.

Grazie al lavoro del collettivo Granello di Senape e alla Congregazione di Serravalle, la colonia diventa struttura capace di accogliere i viaggiatori per tutto il resto dell’anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: