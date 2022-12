Reggenza in visita alla Scuola Secondaria Superiore I capi di Stato hanno invitato tutte le classi quinte ad un successivo incontro a Palazzo Pubblico, per un approfondimento sul ruolo delle istituzioni

Reggenza in visita alla Scuola Secondaria Superiore.

In visita alla Scuola Secondaria superiore i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Uno studente della quinta classe, per ciascun indirizzo di studio – liceo classico, linguistico, scientifico ed economico - ha illustrato le caratteristiche dei percorsi formativi. Due rappresentanti del corpo docente hanno poi relazionato sulle attività didattiche, ponendo l'accento sull'importanza delle lingue straniere. La Reggenza ha rivolto un indirizzo di saluto a tutti gli studenti - 618 quelli che frequentano la Scuola Secondaria Superiore - soffermandosi sull'importanza della scelta che dovranno compiere alla fine del ciclo di studi, ed invitato tutte le classi quinte ad un successivo incontro a Palazzo Pubblico, per un approfondimento sul ruolo delle istituzioni.

