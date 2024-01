SANITÀ Reggenza in visita alle strutture territoriali Iss Mularoni: “Istituzioni attente ai servizi per anziani e disabili”

Lo Stato vicino ai bisogni dei più fragili. I Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, hanno visitato le strutture sociosanitarie in territorio per portare il loro saluto a ospiti e staff. Ovunque l'accoglienza è stata calorosa e partecipata. Un occasione per mostrare i locali ai Capi di Stato e illustrare loro le attività svolte grazie al supporti degli operatori Iss. Da parte delle istituzioni l'impegno a mantenere alta l'attenzione sui servizi per anziani e disabili, come ribadisce il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni.

"La popolazione anziana sta aumentando - ricorda il segretario -, quindi è nostra intenzione potenziare i servizi dedicati per cercare di dare risposte concrete alle famiglie". Il primo a riceverli è stato il Casale La Fiorina, ieri pomeriggio, alla presenza del direttore della Uoc Assistenza residenziale anziani, Cinzia Cesarini. Un momento di incontro con gli ospiti, sentito e toccante. Giornata fitta di appuntamenti anche oggi, a partire dalla visita allo Sportello Disabilità, a cui sono seguite Colore del Grano, Laboratorio Atelier le Mani e Centro Libeccio, con Francesca Civerchia, direttore della Uosd Disabilità e Assistenza Residenziale. L'arcobaleno di colori e i divertenti laboratori incuriosiscono i Capitani Reggenti.

La giornata si è chiusa al Centro Diurno “Casa la Rosa”, dove il benvenuto è in maschera, pronti per intrattenere i Capi di Stato con uno spettacolo. A fare gli onori di casa la direttrice della Uoc medesima, Simona Casagrande. “Gli standard di assistenza, anche dal punto di vista umano – conclude il direttore generale Iss Francesco Bevere -, sono segnale tangibile di profondità e cultura specifica dei professionisti impegnati in questa attività”.

Nel video l'intervista a Mariella Mularoni, segretario alla Sanità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: