Reggenza: le visite in territorio dei Capi di Stato Alessandro Mancini e Grazia Zafferani

Visite della Reggenza

Segnale importante, quello dei Capitani Reggenti in carica, a poche ore dalla cerimonia di investitura. Fondamentale, fare sentire la presenza della Suprema Magistratura, in questi giorni pesantemente segnati dall'emergenza sanitaria in corso. Prima tappa, nel pomeriggio, alla Basilica del Santo. I Capi di Stato hanno preso posto sul trono, per rivolgere una preghiera al Santo Marino. La Reggenza si è poi recata davanti alla sede della Centrale operativa interforze, ringraziando i 3 Corpi di Polizia per l'intensa attività che, con abnegazione – e rischi non indifferenti -, stanno svolgendo, a tutela di tutte le persone in territorio. A seguire la visita presso l'Ospedale di Stato; all'esterno del nosocomio, davanti all'ingresso. Per esprimere riconoscenza ai vertici dell'ISS e a tutto il personale sanitario – in prima linea nella lotta al coronavirus -; e vicinanza agli ammalati. Infine davanti alla Casa di Riposo La Fiorina; dove i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno manifestato la propria gratitudine agli operatori della struttura, e sostegno agli ospiti della residenza.