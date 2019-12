Reggenza nelle scuole di Dogana, Falciano e Cà Ragni

Il sorriso dei bambini ha scaldato questo grigio lunedì di dicembre. Proseguono le visite della Reggenza nelle scuole, appuntamento fra i più attesi, con i docenti che presentano alle massime istituzioni il lavoro fatto e i piccoli alunni che con poesie e canzoni accompagnano gli adulti nello spirito gioioso del Natale. Prima tappa: Dogana. I Capi di Stato Luca Boschi e Mariella Mularoni accompagnati dal Segretario Marco Podeschi dopo la visita alla elementari hanno incontrato i piccoli della scuola dell'Infanzia “Il Drago Magico”. Ad accoglierli i personaggi del Flauto Magico, opera di Mozart che ha ispirato il laboratorio musicale. Nastri, palloncini e copricapo colorati in cartoncino a indicare il principe Tamino, l'amata Pamina, la regina della notte, Papageno e tutti gli altri protagonisti della composizione teatrale. A seguire le scuole dell'Infanzia e le elementari di Falciano e Cà Ragni. Grandi e piccoli, insieme, hanno dato il benvenuto ai Capitani Reggenti con inno e presentando i loro progetti.

Poiché al momento non è stata sottoscritta dalle scuole elementari la liberatoria nei termini indicati dalla San Marino Rtv in ottemperanza alla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali, la Direzione Generale dell'emittente radiotelevisiva di Stato è spiacente di non poter mandare in onda - non per nostra responsabilità - le immagini relative alle visite della Reggenza nei vari plessi.



I più letti della settimana: