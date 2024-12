SAN MARINO Reggenza nelle scuole: oggi le visite ad elementari e infanzia di Ca' Ragni, Falciano e Dogana

“A spasso nell'orto” è il progetto presentato questa mattina dai bambini della scuola elementare di Ca Ragni ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Legame con la natura e conoscenza della stagionalità dei cibi i due aspetti cardine dell'iniziativa. Ad accompagnare il tutto anche una canzone a tema “Quel bulletto del carciofo” che racchiude anche gli aspetti di bullismo ed amicizia.

Giochi di fonologia con mani e corpo per i più piccoli dell'infanzia “La Balena Azzurra”. Non manca la musica con “Stelle di Natale” riprendendo temi della tradizione sammarinese. Recitata anche una poesia in dialetto per sottolineare l'importanza delle nostre radici.

A Falciano il presso “I Girasoli” ha illustrato ai Capi di Stato il progetto scolastico sulla biblioteca della scuola, che è stata anche ampliata e sistemata.

“CreiAmo il Natale" è il laboratorio portato avanti dagli alunni della scuola elementare “L'Olivo”: realizzati dei manufatti con materiali semplici e di riciclo per sviluppare creatività, capacità di collaborare e aiuto reciproco. A questo lavoro seguirà un mercatino natalizio, svolto all'interno della scuola, per vendere i prodotti realizzati e, con il ricavato, trasformare il corridoio esterno della scuola in uno spazio accogliente e colorato.

A chiudere la giornata infanzia ed elementari di Dogana: al “Drago Magico” mostrate le attività di laboratorio svolte con focus particolare sul ricamo, in cui si sono cimentati anche i Capi di Stato. Le emozioni al centro dei lavori degli alunni del “Torrente” con vari giochi sul tema e riproduzioni artistiche. Donati due quadri con la rappresentazione astratta proprio delle emozioni.

Nel video tutte le immagini dalle scuole. In video gallery il servizio tg

