Reggenza: ricevuto in udienza, dai Capi di Stato, il Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana

I Capitani Reggenti, questa mattina, hanno ricevuto in udienza il Vescovo Andrea Turazzi, il Presidente dell'Azione Cattolica Italiana Matteo Truffelli e il Presidente Diocesano Rolando Gasperoni. Presenti diversi gruppi di aderenti. Tantissimi i ragazzi. Tutto ciò anche per dare rilievo al 150esimo anniversario della nascita dell'ACI – per il quale sono da poco terminati i festeggiamenti -; e ai 110 anni dell'Azione Cattolica San Marino-Montefeltro. Nella sua introduzione il Segretario di Stato Renzi ha ricordato – tra le altre cose – l'operato e l'impegno dell'Azione Cattolica Diocesana. “La storia dell'Azione Cattolica Italiana – hanno affermato i Capi di Stato – è sempre stata profondamente legata a quella della società in cui è radicata”; “con un'attenzione particolare alla sorte degli ultimi, dei più fragili e bisognosi”. Un “patrimonio spirituale”, è stato detto, “condiviso e fatto proprio anche da tanti sammarinesi di differenti generazioni”, e del quale “vi è particolare bisogno in questi nostri tempi”. Prosegue, intanto, alla Casa di spiritualità San Giuseppe di Valdragone, il campo scuola di formazione ed aggiornamento rivolto ai numerosi ragazzi, provenienti da tutta Italia, del Settore Giovani e del Movimento Studenti dell'associazione.