Reggenza: tornano le visite alle scuole elementari, dell'infanzia e nidi: dai bambini messaggi di pace

Dopo un lungo stop legato alla pandemia, tornano le visite della Reggenza nelle scuole in vista del Natale. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno visitato questa mattina le elementari di Serravalle dove i bambini hanno presentato i loro progetti dedicati alle tradizioni, dalla preparazione di alimenti alle attività manuali. Oltre ai canti, un messaggio di pace in questo periodo di guerra in Ucraina. Poi la visita all'Infanzia sempre a Serravalle: i piccoli hanno recitato poesie e cantato in inglese e spagnolo, prima dello scambio di doni su cui erano raffigurati proprio i Capitani Reggenti.

L'educazione alla cittadinanza è uno degli obiettivi di queste attività, spiegano dalla scuola dell'Infanzia di Cailungo dove i bambini, insieme ai canti e alle altre attività, hanno preparato regali con barattoli di olive da loro raccolte. Due piccole Guardie Nobili, alle elementari di Cailungo, hanno accolto la Reggenza. Presentati i progetti legati all'ambiente e alla valorizzazione delle figure dei nonni: gli alunni si sono sempre tenuti in contatto con gli ospiti della Rsa La Fiorina durante il Covid.

Canzoni di Natale alla scuola dell'Infanzia di Domagnano, con Feliz Navidad interpretata con il linguaggio dei segni. Spettacolo dedicato alla solidarietà, infine, alle scuole elementari del Castello, con poesie, canzoni e i doni in vista della festività più attesa dell'anno.

