DANZA Regina e Stella: due ballerine riminesi a Broadway Un sogno che si realizza Per Regina Rinaldini e Stella Giorgi, dal 22 al 31 agosto parteciperanno all'International Summer School presso la Fini Dance di New York

15 anni e l'aspirazione di diventare grandi ballerine. Il desiderio di Regina Rinaldini e Stella Giorgi sta per diventare realtà. Le due giovani riminesi parteciperanno all'International Summer School in programma dal 22 al 31 agosto a Broadway, l'indiscussa capitale mondiale del musical. Un sogno costruito con impegno e anni di studio nella Scuola Anca Ardelean.

Grande gioia e soddisfazione anche per l'insegnante e coreografa delle due ragazze Giorgia Falcioni e per tutta la città di Rimini che dopo anni di iniziative e manifestazioni volte a promuovere e far crescere tutte le arti vede giovani artisti del territorio portare in alto il nome della città.

Nel servizio le interviste a Stella Giorgi e Regina Rinaldini (Ballerine) e Giorgia Falcioni (Insegnante)

