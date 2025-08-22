ELEZIONI MARCHE Regionali nelle Marche: il Comites incontra Sperandio, candidato Udc "Ci sono delle situazioni anacronistiche che credo vadano risolte" commenta il candidato al consiglio regionale che supporta Acquaroli

I frontalieri a San Marino sono 8500/8600 secondo le stime del Comites. Più che raddoppiati in 10 anni. Le questioni e i problemi che questi lavoratori si trovano ad affrontare diventano dunque sempre più rilevanti per una regione confinante come le Marche, da cui partono ogni giorno circa 1000 dipendenti. Difficoltà testimoniate anche in prima persona al tavolo del Comites, inaugurando un ciclo di incontri per informare i cittadini italiani che dovranno votare alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Presente Gabriele Sperandio, candidato al Consiglio regionale delle Marche per Unione di Centro, lista civica che sostiene Acquaroli.

"Ci sono delle situazioni anacronistiche che credo vadano risolte - commenta Sperandio -. La regione Marche può farsi portavoce delle istanze, delle necessità che hanno sammarinesi e italiani, a volte con doppia cittadinanza. Magari attraverso degli ordini del giorno approvati in Consiglio regionale, farsi portavoce anche grazie alla filiera regione-Stato di convenzioni che in qualche modo possono andare a risolvere le problematicità".

"L'incontro ha un'importanza fondamentale - spiega Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino -, considerato che le Marche sono una regione che confina con San Marino ed è fra l'altro un polmone economico dell'Italia centrale, quanto a settore manifatturiero, turismo, industria".

Le Marche infatti spingono sull'acceleratore, soprattutto dopo la promessa della premier Meloni di estendere la Zona economica speciale alla Regione.

A San Marino i temi caldi sono la doppia tassazione sui pensionati frontalieri; il vulnus della legge 104 italiana non applicabile per chi lavora sul Titano e deve assistere o essere assistito da un parente residente oltre confine - vulnus che si presenta anche a parti inverse – e infine la legge sulla cittadinanza. "Dover rinunciare alla cittadinanza italiana - aggiunge Sperandio - costa sacrificio ed è importante comunque mantenere questo legame anche con il proprio Stato d'origine".

Al tavolo anche Vittoriano Solazzi, storico rappresentante Udc, già presidente del Consiglio regionale delle Marche, che promette: “Con un assunzione di responsabilità e impegno vorremmo tornare qui dopo le elezioni per concretizzare quanto detto”.

Nel video le interviste a Gabriele Sperandio (candidato Udc consiglio regionale Marche) e Alessandro Amadei (presidente Comites San Marino)

