Registrati diversi casi di Covid, RSA La Fiorina sospende le visite per una settimana

E' un periodo di recrudescenza per il Covid a San Marino, anche se non preoccupa più come un tempo. Dall'Iss spiegano che qualche settimana fa c'è stato il picco di infezioni e ora il numero di casi si sta stabilizzando. Non si tratta di quadri clinici gravi, le ospedalizzazioni sono quasi assenti. A registrare diversi contagi Covid è stata la casa di riposo Casale la Fiorina, che ha dovuto sospendere le visite per una settimana: la decisione si è resa necessaria come misura precauzionale per tutelare gli anziani, più esposti alle conseguenze dell'infezione.

La maggior parte ha già superato le fasi critiche della malattia e si è negativizzato. La situazione, fanno sapere fonti sanitarie, è sotto controllo: la sospensione si rende necessaria, fino a martedì 21 ottobre, viste le fragilità degli ospiti e la delicatezza dell'ambiente. Ma quando è ancora obbligatorio il test Covid? Per tutti i ricoveri e pre operatori.

Oltre ai casi sospetti in pronto soccorso, centri sanitari e rsa. Si può trovare in farmacia e in diversi supermercati. Appena arrivati invece i nuovi vaccini di ultima generazione, grazie alla collaborazione con il Ministero della salute. Oltre 400 le dosi di Comirnaty a mRNA disponibili sul Titano. Vaccinazione consigliata per fragili, over 60 e donne in gravidanza o nel periodo “postpartum”.



