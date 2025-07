Registro navale sammarinese, il General Manager Gianluca Tucci: "Opzione strategica per gli armatori"

Con 700 unità navali in flotta e 63 in ingresso, al 31 dicembre 2024, San Marino Ship Register si è ritagliato il proprio spazio nel settore marittimo internazionale, in partnership con l'autorità per la navigazione marittima sanmarinese.

"Il registro navale di San Marino ormai è un'opzione strategica per gli armatori che cercano un'alternativa vantaggiosa dal punto di vista burocratico e operativo nel settore marittimo" commenta Gianluca Tucci, General Manager San Marino Ship Register.

Battono bandiera bianco-azzurra 600 yacht e 100 navi commerciali di grandi dimensioni.

È stata inaugurata qualche giorno fa la nuova sede degli uffici ai Tavolucci alla presenza del Segretario Marco Gatti. Un prodotto che basa il proprio sviluppo sull'efficienza e trasparenza dei servizi offerti alla clientela a salvaguardia dell'ambiente marino. Criteri di selezione molto rigidi: massima attenzione alla sicurezza della navigazione e al rispetto dei diritti dei lavoratori del mare.

Nel 2024 sono state infatti rifiutate 77 navi perché non rispettavano gli standard qualitativi internazionali.

"È un lavoro diciamo continuativo, giornaliero, che si basa sul monitoraggio della flotta. Noi abbiamo negli uffici abbiamo dei sistemi software che presidiano e che sorvegliano la navigazione delle unità navali per cui noi le vediamo sempre, sappiamo sempre dove sono e dove si trovano. Abbiamo delle attività che sono legate al cambio di equipaggi. Gli equipaggi possono sbarcare e imbarcare nuovi, tutti quanti prima dell'imbarco devono essere visionati, devono essere certificati, devono essere chiaramente autorizzati a poter fare questa cosa. Ci sono altre attività di certificazione che devono essere fatte perché scadano, per cui l'attività non finisce nel momento in cui si registra ma diciamo in quel momento inizia" conclude Gianluca Tucci, General Manager San Marino Ship Register.

Nel video l'intervista a Gianluca Tucci, General Manager San Marino Ship Register.