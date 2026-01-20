SOSPETTO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Relazione Aif 2024: scendono le segnalazioni ma sono sempre più complesse 13 i casi trasmessi all'autorità giudiziaria, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Continua il trend in discesa delle segnalazioni di operazioni sospette all’Agenzia di Informazione Finanziaria, legate a possibili casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nel 2024 ne sono state registrate 94, in calo rispetto alle 103 del 2023 e alle 121 del 2022. La maggior parte, il 68%, proviene dal settore bancario e finanziario; il 17% dal comparto non finanziario; mentre il 12% è riconducibile a professionisti, soprattutto commercialisti. Il restante 3% è rappresentato da segnalazioni effettuate da altri soggetti: chiunque, infatti, può rivolgersi all’Aif.

Delle 94 segnalazioni analizzate dall’intelligence finanziaria sammarinese, 93 riguardano ipotesi di riciclaggio e una sola un sospetto di finanziamento del terrorismo. Nel corso del 2024 l’Aif ha trasmesso 13 casi all’Autorità giudiziaria, cinque in più rispetto all’anno precedente e sei in più rispetto al 2022. Sono state invece 19 le deleghe ricevute dalla magistratura, di cui 11 relative all’analisi delle movimentazioni finanziarie e 3 per l’acquisizione di documentazione.

Sul fronte della cooperazione internazionale, l’Aif ha ricevuto complessivamente 23 richieste di collaborazione e note informative spontanee da agenzie estere, per il 61% provenienti da Paesi europei. In forte crescita, invece, le comunicazioni in uscita: 86 le richieste di collaborazione e le note informative trasmesse ad organismi omologhi stranieri. Per quanto riguarda i soggetti segnalati, nel 65% dei casi si tratta di persone fisiche e nel restante 35% di persone giuridiche. Il 95% delle persone fisiche segnalate è di nazionalità europea: oltre la metà sono cittadini italiani, residenti soprattutto in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania e Marche. Cinque, nel 2024, le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Aif per un importo complessivo di 24.250 euro.

"Nel 2024 nonostante il calo delle segnalazioni - osserva il Direttore Aif Nicola Muccioli - gli inoltri all'autorità giudiziaria, sono aumentati, indice anche della qualità sostanziale delle segnalazioni. Tuttavia, AIF ritiene fondamentale accrescere la consapevolezza dei soggetti designati, soprattutto di certe categorie, circa i rischi, anche emergenti, di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di evasione delle sanzioni internazionali: informative, eventi formativi, ed attività di vigilanza saranno i principali strumenti a tal fine. Infatti, alcuni dei casi trasmessi dimostrano come San Marino possa essere utilizzato, assieme ad altri paesi, in casi (anche complessi) di riciclaggio. AIF continua a collaborare con controparti estere in modo significativo ed ha intensificato la collaborazione con le forze di polizia in riferimento a possibili illeciti commessi in Repubblica".

