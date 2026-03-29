Relazione e inclusione: Portofranco San Marino a supporto dei ragazzi con DSA

Relazionarsi con studenti con DSA, questo è il tema del corso promosso da Portofranco-San Marino all'interno di un ciclo di incontri iniziato a metà febbraio. L'obiettivo è formare i volontari, per lo più docenti, in attività o in pensione per aiutare al meglio i bambini e i ragazzi con disturbi di apprendimento.

"In questo corso - dichiara Federica De Filippo (Docente e volontaria Portofranco San Marino) - ci siamo concentrati in modo particolare proprio sull'instaurare una relazione positiva con i ragazzi con disturbi dell'apprendimento e motivo per cui abbiamo aperto il corso di formazione non solo agli insegnanti volontari dell'Associazione Portofranco, ma a tutti i docenti interessati.

Questo perché ci siamo appunto resi conto che è un argomento "trasversale". Sono ragazzi che noi qua incontriamo con una casistica molto elevata e abbiamo pensato quindi fosse necessario rendere fruibile e creare una sorta di linguaggio comune con tutti i volontari, con tutti i docenti coinvolti anche perché Portofranco coinvolge non solo insegnanti in attività a scuola ma anche insegnanti che sono da anni in pensione".

Gli eventi formativi sono curati da Mind for Children, spin-off dell'Università degli Studi di Padova e condotti da Federica Chiarucci. Portofranco San Marino, conosciuta sul territorio, riunisce volontari che assistono in tutte le attività scolastiche con un rapporto 1 a 1 più di 60 ragazzi con neurodiversità.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: