SAN MARINO Relazioni internazionali: i GDC entrano nell'IYDU L'Unione Internazionale dei Giovani Democratici conta 90 membri in tutto il mondo tra cui l'Italia.

Intensificare i rapporti internazionali: è questo lo spirito che ha portato i Giovani Democratici Cristiani ad entrare nella vasta rete dell'IYDU, l'Unione Internazionale dei Giovani Democratici. Nuovi partner affidabili per portare avanti idee e percorsi importanti come quello dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea.

"Le relazioni internazionali sono fondamentali, soprattutto quelle umane tra i partiti e le persone che li compongono - afferma Lorenzo Bugli, presidente GDC - proprio perché possono permettere a noi di portare le nostre esigenze ed istanze condivise con più partner ed essere quindi una voce vera all'interno dei contesti. L'abbiamo visto durante la pandemia come questi legami sono fondamentali con europarlamentari vicini a noi ci hanno portato soluzioni importanti".

L'Unione Internazionale dei Giovani Democratici conta 90 membri in tutto il mondo tra cui l'Italia: "L'ingresso nell'IYDU di San Marino - dichiara Roberto Pellizzaro, vicepresidente IYDU - credo sia un punto importante per il Titano perché permette di ampliare il network internazionale che è già ben presente e consolidato. Per noi è un importante opportunità di capire le prospettive di questa piccola Repubblica che però è grande dal punto di vista internazionale".

Nel servizio le interviste a Lorenzo Bugli (Presidente GDC) e Roberto Pellizzaro (Vicepresidente IYDU)

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: