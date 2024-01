ISTRUZIONE Religione o Etica? Ecco la scelta degli studenti sammarinesi Anche se la percentuale dell'opzione cresce ogni anno, è ancora la Religione Cattolica la prima scelta delle famiglie del Titano

Religione cattolica oppure Etica, Cultura e Società? Agli studenti sammarinesi, dalle elementari alle superiori, viene posta questa scelta. La Legge 6 giugno 2019 n.95 ha introdotto la sperimentazione sulle indicazioni curriculari per la scuola sammarinese: dall'anno scolastico '19-'20 è stata quindi offerta agli studenti sammarinesi la possibilità di scegliete Etica, Cultura e Società in alternativa alla Religione Cattolica, "nel rispetto della libertà di coscienza individuale e della responsabilità educativa dei genitori". Ancora sperimentale per le scuole sammarinesi la facoltà di scelta.

Il Dipartimento Istruzione, sollecitato, ha diffuso i dati relativi agli ultimi due anni scolastici per ogni ordine scolastico. Partendo dalle scuole elementari nell'anno scolastico 22/23 su 1.463 iscritti sono stati 146 quelli che hanno scelto Etica, il 10,0% degli studenti, mentre in questo anno scolastico la percentuale è salita al 13,6 con 190 studenti su 1392 che hanno fatto questa scelta.

Trend in crescita verso l'opzione Etica anche nelle scuole medie dove si è passati dal 17,5% degli studenti che hanno attivato questo curricula nell'anno scolastico precedente al 19,3% di quest'anno. Quindi se nello scorso anno scolastico su 1.009 erano stati 177 gli studenti che avevano fatto la scelta alternativa alla Religione Cattolica, in quello in corso su 892 sono stati 172.

Per quel che riguarda invece le scuole superiori del Titano, benchè l'opzione di Etica, cultura e società si in crescita, è scelta in percentuale minore se paragonata agli altri ordini scolastici. Si è infatti passati dal 9,9% dell'anno scolastico 22-23 all'11,5% dell'anno 23-24: rispettivamente relativi a 61 su 618 e a 71 su 620.

