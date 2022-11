SAN MARINO Religione scuola dell'infanzia, UDS: "È una regressione della laicità dello stato"

Religione scuola dell'infanzia, UDS: "È una regressione della laicità dello stato".

Unione donne sammarinesi interviene sull'insegnamento della religione nella scuola dell'infanzia criticando il decreto. La prima perplessità – scrive UDS - è l’urgenza di estendere questa materia ai bambini e alle bambine dell’infanzia ad anno già avviato, senza avere neppure informato di questo i genitori che, quindi, non hanno avuto modo di richiedere l’insegnamento di etica in alternativa, come avviene per gli altri ordini di scuola”.

È una sorpresa anche per le insegnanti, evidenzia UDS, che si trovano chiamate, loro malgrado, ad impartire un insegnamento esplicitamente di natura confessionale il cui referente è Don Mangiarotti. “È una regressione della laicità dello stato” aggiunge UDS a spese dei piccolissimi.

“Questa forzatura verso i più piccoli- conclude la nota - ci sembra l’ennesima concessione ad un potere religioso che, diventando sempre più debole nella società che va secolarizzandosi, ricerca privilegi e l’occupazione progressiva di spazi pubblici che una classe politica poco attenta alla laicità non esita a concedere anche a scapito della più elementare ragionevolezza”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: