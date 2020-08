Renato Brunetta: fondi Ue, taglio parlamentari, politica italiana e San Marino, questa sera a Close UP L'economista ospite del Dg Carlo Romeo alle 22.05 negli approfondimenti di Close Up

Al centro dell'attenzione politica da oltre un mese, Renato Brunetta torna protagonista dell'estate, insieme a Gianni Letta, l'economista è il riferimento del governo Conte per i finanziamenti che dovrebbero arrivare dall'Europa. Un dialogo via Skype con il Direttore Generale Carlo Romeo, alle 22.05 in Close Up, per fare un'analisi sul caos istituzionale, per parlare di colpo mortale della democrazia parlamentare, riferendosi al referendum confermativo di settembre sul taglio dei parlamentari, "Fatto - per Brunetta - senza 'ratio' solo per risparmiare un caffè all'anno".

Si parla di Europa, ma anche di San Marino, che Renato Brunetta conosce bene, visti i rapporti istituzionali passati, e gli accordi bilaterali sottoscritti quando era al Governo.

Sentiamo Carlo Romeo che ci anticipa alcuni contenuti

