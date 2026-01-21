PREVENZIONE Rendere le donne libere a livello economico: a San Marino corso gratuito sulla finanza al femminile Alla sala Montelupo di Domagnano, dal 28 gennaio, una serie di incontri aperti a tutte e a tutti sull'indipendenza finanziaria

Siamo abituati a pensare alla violenza verso le donne considerando solo quella fisica o psicologica. Ma in realtà c'è un'altra forma di abuso, spesso sottotraccia: la dipendenza economica che costringe mogli, compagne, fidanzate a rimanere legate al partner o alla famiglia perché senza soldi propri per rendersi indipendenti.

Per questo l'Unione donne sammarinesi organizza un corso sulla finanza al femminile, in collaborazione con Banca Centrale e Università di San Marino. Quattro lezioni pubbliche, gratuite e aperte a tutte e a tutti, alla sala Montelupo di Domagnano. Si comincia il 28 gennaio.

"Siamo partite - spiega Valentina Rossi di Uds - dal ricordo di una frase della grandissima scrittrice Isabel Allende: 'Non esiste emancipazione femminile senza indipendenza economica'. Spiegheremo come si gestisce un conto corrente, cos'è un conto intestato o cointestato, cosa comporta avere la firma, come si pianificano gli investimenti, come si chiedono i prestiti".

Questione più che mai attuale: recente – ricordano le curatrici dell'evento – un fatto di cronaca giudiziaria in territorio che ha portato a una condanna per violenza economica. E' possibile iscriversi al corso – anche in forma anonima - tramite il sito dell'Unione donne oppure scansionando il QR Code sulle locandine. Anche durante le lezioni in presenza sarà possibile fare domande senza esporsi, tramite app. Tra i relatori anche esperti di Banca Centrale. "Per contribuire - afferma il vicedirettore di Bcsm, Daniele Bernardi - ad accrescere la consapevolezza finanziaria e le proprie competenze, quale baluardo per prevenire potenziali situazioni pericolose di dipendenza economica".

Nel programma insegnamenti curati dai docenti dell'Università di San Marino. "Quando c'è una situazione di violenza - sottolinea Maria Elena D'Amelio, Università di San Marino - uno dei primi segnali è proprio quello della limitazione dell'indipendenza economica, quindi bisogna stare molto attenti e molto attente a questi segnali".

Nel servizio le interviste a Valentina Rossi (Unione donne sammarinesi), Daniele Bernardi (vicedirettore Banca Centrale) e Maria Elena D'Amelio (Università di San Marino)

