Reni a rischio d'estate: come prevenire calcoli e insufficienza con i consigli dei nefrologi Bere acqua, attenzione alla dieta e occhio ai segnali: le raccomandazioni SIN per salvaguardare i reni nella stagione estiva

L'aumento delle temperature mette a dura prova il corretto funzionamento dei reni. È quanto riferito dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), secondo la quale in estate aumenta il rischio di calcoli renali e - addirittura - insufficienza renale. Recenti dati confermano una prevalenza di calcolosi renale (o litiasi renale) compresa tra il 6,8% e il 10,1% della popolazione con recidive che si verificano tra il 30% e il 50% dei casi entro 5-10 anni dal primo episodio, principalmente tra i soggetti di sesso maschile con un'età compresa fra i 30 e i 60 anni.

La disidratazione, causata da una maggior sudorazione, costituisce uno dei principali fattori di rischio per la formazione di calcoli attraverso urine più concentrate, ossia maggiormente ricche di alcuni sali (in particolare calcio e ossalati).

Come riconoscere le coliche renali

Le coliche renali si manifestano in maniera improvvisa e, soprattutto, violenta. Il dolore è di tipo trafittivo, localizzato nella parte bassa della schiena, con tendenza a irradiarsi verso l’inguine. Si tratta di un dolore che non si attenua qualunque posizione si assuma (a differenza del dolore, ad esempio, da lombosciatalgia o “colpo della strega”, che migliora restando immobili). Il medico può quindi prescrivere l’utilizzo antinfiammatori ma anche consigliare una borsa di acqua calda da posizionare in corrispondenza della zona dolente o un bagno caldo, poichè possono facilitare il rilassamento dell’uretere.

La prevenzione

Il consiglio è quindi quello di bere più liquidi per reidratarsi: gli esperti SIN consigliano almeno 3 litri d’acqua al giorno in estate, insieme a un’alimentazione ricca di frutta e verdura, tisane e l’uso (mirato) di citrato di potassio. Via libera anche ai latticini: il calcio infatti non va eliminato dalla dieta poiché non favorisce i calcoli; l'importante è essere ben idratati. Sconsigliato invece l’eccesso di carne rossa, spinaci, crusca e frutta secca.

Nel caso degli anziani, che hanno una ridotta capacità di trattenere il sale, è “necessario aumentare in questo periodo l’introito di sale se la pressione arteriosa è normale e non è presente edema generalizzato da scompenso cardiaco o cirrosi epatica scompensata”.

