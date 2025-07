Reni a rischio in estate: i consigli dei nefrologi per affrontare il caldo

Eccessivo consumo di alcol, alimentazione ricca di grassi e proteine, eccessiva sudorazione, ambienti surriscaldati, poca acqua, troppa acqua: sono alcuni dei rischi da considerare con l'aumento delle temperature perché mettono a dura prova il corretto funzionamento dei reni. È quanto riferito dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) che ha messo a punto un vademecum per l'estate rivolto a tutti ma soprattutto ad anziani, ipertesi e pazienti con insufficienza cardiaca, per evitare confusione rispetto a consigli generali utili per l'estate ma che non vanno bene per certe categorie di pazienti.

Acqua, come regolarsi

Con il caldo è importante bere più liquidi per reidratarsi. Consiglio che -però-, vale solo per le persone con una funzionalità renale e cardiaca normale, raccomanda Stefano Bianchi, Presidente della Società Italiana di Nefrologia (SIN). In presenza di insufficienza renale e/o cardiaca, infatti, soprattutto quando è presente una cardiopatia con episodi di scompenso cardiaco, bisogna evitare di assumere quantità di acqua e liquidi molto superiori alla norma, perché i reni divengono incapaci di eliminare i liquidi in eccesso, con conseguente comparsa di ritenzione fino allo scompenso.

Attenzione alla pressione del sangue

Altra categoria di pazienti a rischio è quella degli ipertesi, specie se anziani, che assumono terapia antipertensiva, soprattutto in caso di assunzione di diuretici. "D'estate - sottolinea Mariacristina Gregorini, Segretario SIN e Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi AUSL- IRCCS di Reggio Emilia - è molto importante controllare spesso la pressione arteriosa agli anziani, perché il grande caldo tende ad abbassarla anche in modo significativo. Con valori di pressione eccessivamente ridotti gli anziani vanno incontro più facilmente a problemi a carico del cervello (con aumentato rischio di cadute), cuore (con rischio di sofferenza cardiaca), reni (con ridotta funzionalità renale fino a veri e propri quadri di insufficienza renale acuta)". Con il grande caldo la terapia antipertensiva e/o diuretica non va sospesa, ma molto spesso deve essere rimodulata in base alle esigenze dell'organismo: questa operazione va fatta sempre sotto il controllo del proprio medico di famiglia o del proprio specialista di riferimento.

Diarrea e vomito

Sono segnali da non sottovalutare: un’altra raccomandazione molto importante per gli anziani, ma anche per tutti i pazienti con malattia renale cronica, particolarmente d’estate quando il rischio di disidratazione è maggiore, è quella di rivolgersi subito al medico in caso di episodi di diarrea e/o vomito, perché alcuni farmaci assunti (aceinibitori, sartani, diuretici, metformina, glifozine) potrebbero accumularsi e produrre effetti tossici anche gravi.

Le regole per anziani e bambini

Bisogna sempre fare molta attenzione, infine, alle età estreme della vita, che spesso non sanno comunicare quello che sentono: ai grandi vecchi e ai bambini, specie lattanti, per i quali sono necessari un abbigliamento consono (leggero e traspirante) e un’adeguata introduzione di liquidi. Valgono sempre, e per tutti, le raccomandazioni di buon senso.

L’alcol nemico della salute: vasodilatazione ed effetto diuretico

La maggiore assunzione di alcol in estate, legata all’aumento delle occasioni sociali, può essere dannosa per la salute, oltre a rappresentare sempre un grande pericolo alla guida. L’alcol provoca dilatazione dei vasi ed ha un effetto diuretico, aumentando il lavoro dei reni. Perciò l’alcol assunto in quantità elevata, in associazione agli effetti del caldo ed eventualmente a farmaci, può aumentare il rischio di danno renale.