MORTO IL LEADER SOVIETICO Renzo Ghiotti: "La visita di Gorbaciov un momento indelebile" L'ex Capitano Reggente ricorda l'incontro del 1994 e rimase molto colpito dal rapporto che legava il leader alla moglie Raissa

Tra i messaggi di cordoglio giunti per la morte di Gorbaciov anche quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha definito “statista insigne, il debito nei suoi confronti è grande, soprattutto da parte degli europei”, e della Segreteria di Stato agli Esteri: “Uomo lungimirante e riformatore – scrive – instancabile promotore dei percorsi di pace, convinto sostenitore dei processi di cambiamento e dei principi di indipendenza e libertà”. La Segreteria di Stato ricorda la visita a San Marino, nel novembre 1994. “Sono qui – furono le parole del leader sovietico – perché mi interessa approfondire la conoscenza della democrazia di San Marino, Repubblica che conserva i valori più antichi della libertà e che resta fedele ai valori della democrazia”. Ad accoglierlo, insieme alla moglie Raissa, i Capitani Reggenti Renzo Ghiotti e Luciano Ciavatta. Gorbaciov venne almeno due volte, in visita ufficiale, in Romagna: oltre che nel '94 infatti, ospite del Pio Manzù, tornò nel 2002 per prendere parte all'iniziativa organizzata dalla Fondazione Gorbaciov e da Green Cross. L'agenzia di stampa russa Tass scrive che ci saranno funerali di Stato sabato, contrariamente a quanto aveva scritto l'agenzia Interfax in mattinata.

Nel video l'intervista a Renzo Ghiotti

