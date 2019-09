Reperibilità reparto cardiologia, si riprende dal 2 ottobre

Si dimette in blocco il collegio dei sindaci revisori dell'Iss. La conferma arriva sul tavolo della Consulta socio Sanitaria, che aveva convocato la riunione con all'ordine del giorno, tra le altre cose, budget, Piano del Personale e Piano Investimenti per l'anno in corso. Ma la conferma delle dimissioni del collegio dei sindaci revisori è diventato l'argomento forte della consulta, che si è riunita questa mattina alla presenza del direttore generale Iss Andrea Gualtieri. Bocche cucite sulle motivazioni di queste dimissioni in blocco: Monica Bollini, Loretta Cavalli e Stefano Pari hanno consegnato la lettera alla Reggenza e resteranno comunque in carica fino alla sostituzione. Dal canto suo il comitato esecutivo dell'Iss si è militato ad avere, al riguardo, parole di apprezzamento per il lavoro svolto finora. Buone notizie invece per quanto riguarda la situazione del Pronto Soccorso, che negli ultimi mesi si è trovato ad affrontare un carico di lavoro maggiore per la mancanza di reperibilità del reparto di cardiologia: reperibilità che dal 2 ottobre sarà ripristinata.