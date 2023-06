Report: il giornalista Mottola a San Marino per risalire alla nascita di Dimitri Kunz

C'è anche San Marino nell'inchiesta di Report. La trasmissione Rai, infatti, nell'ultima puntata, si sofferma sulle attività imprenditoriali di Daniela Santanché. Ma a destare l'attenzione del giornalista Giorgio Mottola, è il compagno Dimitri Kunz Asburgo Lorena. Nato sul Titano, come da lui stesso raccontato durante la visita del Ministro del Turismo italiano in Repubblica, la trasmissione scava nelle origini nobiliari dell'imprenditore, registrato alla nascita, avvenuta occasionalmente sul Monte, come Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena, appartenente a una delle casate più importanti d'Europa. Il giornalista Rai è salito appositamente sul Titano per recuperare l'estratto di nascita e parlare con l'allora Segretario di Stato agli Affari Interni Alvaro Selva.

Di fatto all'atto della registrazione, per lo Stato Civile sammarinese, i titoli sono semplicemente un cognome.

