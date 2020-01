REPORT Report Polizia Civile: forte l'impegno sul piano ambientale e della salute

Ampio lo spettro di attività della Polizia Civile che ha presentato il bilancio 2019. Fra queste anche la Tutela Ambientale e la Salute Pubblica.

La sezione Antincendio è intervenuta in 87 occasioni per incendi in abitazioni, attività lavorative, autoveicoli ma soprattutto per domare il fuoco in boschi e in campi arsi dalla siccità. Segnalano 79 interventi che coinvolgono gli animali, rimasti magari intrappolati o maltrattati. Il dato esula dal numero degli investimenti.

Sono 43 invece le volte che la Polizia Civile è intervenuta, tramite la Centrale Operativa, per casi di inquinamento ambientale. Si tratta soprattutto di casi in cui privati o ditte hanno lasciato materiali fuori dai cassonetti oppure materiale inerte a bordo strada. Polizia che interviene, soprattutto fuori dai classici orari d'ufficio, anche per sversamenti in fossi e torrenti, coadiuvando così l'azione del Dipartimento Prevenzione.

Lo scorso anno sono state inoltre riscontrate 101 irregolarità sulle ispezioni igieniche nelle attività commerciali. Alcune di queste sono programmate e la Polizia si avvale di un medico per prelevare campioni ed effettuare tamponi per l'analisi delle superfici. In altri casi l'intervento prende piede da segnalazioni di cittadini e possono riguardare gli aspetti igienici del personale o del luogo di lavoro.

Su indicazione del medico responsabile sono stati posti in essere 24 fermi cautelativi di prodotti alimentari.



I più letti della settimana: