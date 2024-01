SAN MARINO Report Polizia Civile: quasi 5 infortuni domestici al giorno nel 2023, tra le curiosità i morsi animali Superiori, in rapporto, all'Italia, dove gli incidenti hanno raggiunto i 3 milioni di casi l'anno.

Il report 2023 della Polizia Civile mette in luce l'attività di un Corpo per lo più alle prese con la sicurezza stradale, interventi antincendio e di sicurezza sul lavoro. Capitolo a parte per il posto di Polizia all'Ospedale di Stato, che registra, lo scorso anno, oltre ai quasi 500 infortuni sui luoghi di lavoro, anche 189 referti a seguito di lesioni da morso o graffi di animale, parte dei quali con sviluppi giudiziari.

A colpire sono però i numeri degli infortuni domestici, passati dal nosocomio sammarinese 1668, quasi 5 al giorno. Superiori, in rapporto, all'Italia, dove gli incidenti hanno raggiunto i 3 milioni di casi l'anno.

A questi, sul Titano, si aggiungono quelli avvenuti a scuola, 76 infortuni, e i 1717 avvenuti in altri luoghi. Da chi inciampa in centro storico, a chi cade in bicicletta fino a chi, in vacanza si infortuna ed è dunque inabile al lavoro. Dato questo, per la portata, dove incide anche la presenza turistica soprattutto nei mesi estivi.

