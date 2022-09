Repressioni in Iran: ferma condanna da parte di Authority Pari Opportunità e Uds

Mentre si moltiplicano in tutto il mondo, davanti alle ambasciate iraniane, le manifestazioni in segno di solidarietà e per esprimere indignazione per la morte di Mahsa Amini e Hadis Najafi, anche l'Authority per le Pari Opportunità di San Marino si unisce al grido disperato di migliaia e migliaia di ragazze e condanna fermamente le violenze che continuano a consumarsi in Iran.

Al fianco delle donne iraniane anche l'Uds che chiede alla Segreteria agli Esteri di adoperarsi per censurare a livello internazionale tali atti di violenza.